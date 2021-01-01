طريقة عمل آيس كريم الفراولة بخطوات سهلة



آيس كريم الفراولة آيس كريم الفراولة

يعد الآيس كريم من الحلويات الشهيرة خلال فصل الصيف، كما يتميز بمذاقة المنعش واللذيذ، كما يمكنك إعدادة في المنزل بالكثير من الأطعمة المختلفة التي تفضلها أسرتك.







مقادير آيس كريم فراولة

قد يعجبك أيضا...

2 باكو كريمة خفق1 و ربع كوب لبن1 كوب كوب ماء1 كيلو فراولة1 علبة لبن مكثف1 كوب سكرطريقة تحضير آيس كريم فراولة* تخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.* يصب المحتوى في علبة ثلاجة ثم تحفظ بالمجمد حتى يتماسك الآيس كريم ثم يغرف ويقدم.طريقة عمل طاجن البامية باللحمة البتلو للشيف شربينيوصفة أخرىمقادير آيس كريم فراولة1 كوب فراولة مجمدة2 علبة زبادى1 كوب عسلطريقة تحضير آيس كريم فراولة* يضرب فى الخلاط الزبادى والفراولة* يضاف العسل ويقلب كل الخليط* يقلب كل الخليط ويوضع فى علبة فى الفريزر حتى يتماسك