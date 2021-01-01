مشروبات خارقة بجانب الرجيم تحول جسمك لمكينة حرق للدهون

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الرجيم

لخسارة الوزن سريعا إليك مشروبات سريعه تخلصك من الوزن الزائد بعيدا عن نظم الرجيم القاسية خاصة لما تسببه نظم الرجيم القاسية من مضاعفات والشعور بالارهاق إليك مشروبات حارقة يقدمها موقع برايت سايد يمكنك تناولها بجانب الرجيم المتوازن التالى لإنقاص الوزن

خطة الرجيم
الإفطار ..
بيضة مسلوقة +1 توست سن

أو

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

أو

قطعة جبن قريش +1 توست سن

الغذاء
من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة +3 ملاعق أرز


أو

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة + طبق شوربة بروكلى

المصدر: elbalad

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