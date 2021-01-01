جاء وباء كورونا ليغير العديد من سلوكيات البشر، ونظرًا لأن الأشخاص يقضون وقتاً أطول في المنزل، سواء كان ذلك بسبب التباعد الاجتماعي أو العمل من المنزل، فإن الإجراءات الروتينية التي كانت ذات يوم عنصر أساسي في الحياة اليومية مثل الاستحمام، وتنظيف الأسنان، وإعداد وجبة الإفطار شهدت بعض التغيير.
وجد استطلاع بريطاني أجرته YouGov أن الاستحمام قد انخفض، حيث يستحم واحد من كل ستة أشخاص أقل مما كان عليه قبل الوباء، مع 27% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا أكثر عرضة للتوقف عن الاستحمام.
هل هناك فوائد للتخلي عن الاستحمام اليومي؟
نوع العمل الذي يقوم به الأشخاص يؤثر على عدد المرات التي يحتاجون فيها إلى الاستحمام، فالأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية ويقضون معظم وقتهم بالداخل ليس لديهم نفس احتياجات الاستحمام مثل أولئك الذين يعملون مع المواد الخطرة أو الحيوانات أو في أي وظائف يعتبرها الناس غير صحية.
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التعليقات على كيف أثّر كورونا على عدد مرات الاستحمام؟
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