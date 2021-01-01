

بعد تعدد هجماتها على الأطفال.. طرق الإسعافات الأولية لعضات الكلاب بعد تعدد هجماتها على الأطفال.. طرق الإسعافات الأولية لعضات الكلاب

انتشرت مؤخرا وقوع حوادث هجوم الكلاب علي الأطفال في الشارع، و قد تكون الكلاب من الحيوانات الاليفة ولكن في بعض حالات قد يقوموا بعض المارة في الشارع، والاغلبية تكون من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 9 سنوات.



وأوضحت دراسات أن واحدة من كل خمس عضات تسبب إصابة و تتطلب عناية طبية وذلك وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، ويكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة من عضة الكلب أكثر من البالغين، و في السطور التالية نرصد الإسعافات الأولية لعضات الكلاب، وطرق منعها.



- الإسعافات الأولية لعضات الكلاب



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1- اغسل الجرحاستخدم صابونًا لطيفًا ، وقم بتشغيل ماء الجاري الدافئ عليه لمدة خمس إلى 10 دقائق2- أبطئ النزيف بقطعة قماش نظيفةتحكم في أي نزيف تمامًا مثل أي جرح جلدي عند الأطفال ، فأنت تريد تقليل النزيف قدر الإمكان باستخدام منشفة نظيفة ، اضغط برفق على الجرح حتى يتوقف إذا كان هناك الكثير من الدم.3- ضع كريم مضاد حيوي إذا كان لديكجفف المنطقة بالتربيت عليها بلطف، ثم ضع كريم أو مرهم مضاد حيوي عليها ثم ضع ضمادة جديدة عليها.4- اتصل بالطبيبأنت لا تعرف الكلب الذي عض طفلك في هذه الحالة ، قد تكون حقنة داء الكلب مطلوبة.5- لف الجرح بضمادة معقمة6- احتفظ بضمادة الجرح واستشر طبيبك7- قم بتغيير الضمادة عدة مرات في اليوم بمجرد أن يفحص طبيبك الجرح8- راقب علامات العدوى ، بما في ذلك الاحمرار والتورم وزيادة الألم والحمى- كيفية تجنب ومنع عضات الكلاب1- عند اختيار كلب لحيوان أليف عائلي ، اختر كلبًا يتمتع بمزاج جيد.2- ابتعد عن الكلاب التي لا تعرفها.3- لا تترك الأطفال الصغار بمفردهم مع كلب - خاصةً الكلب غير المألوف.4- لا تحاول اللعب مع أي كلب يأكل أو يطعم صغاره.5- كلما اقتربت من كلب ، افعل ذلك ببطء ، وامنح الكلب فرصة الاقتراب منك.6- إذا أصبح الكلب عدوانيًا ، فلا تهرب أو تصرخ، ابقَ هادئًا وتحرك ببطء ولا تتواصل بالعين مع الكلب.7- عند زيارتك للطبيب ، كن مستعدًا للإجابة على بعض الأسئلة ، بما في ذلك:هل تعرف صاحب الكلب؟إذا كان الأمر كذلك ، فهل الكلب مطلع على جميع التطعيمات ، بما في ذلك داء الكلب؟هل حدثت العضة بسبب استفزاز الكلب ، أم أن الكلب لم يكن مستفزًا؟ما هي الظروف الصحية لديك؟ قد يكون الأشخاص المصابون بداء السكري وأمراض الكبد والأمراض التي تثبط جهاز المناعة والحالات الصحية الأخرى أكثر عرضة للإصابة بعدوى أكثر شدة.