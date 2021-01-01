فتاة تقطع مسافة 6 آلاف ميلا لكسر "قفل حب" خطيبها السابق

آخر الأخباراخبار منوعة › فتاة تقطع مسافة 6 آلاف ميلا لكسر "قفل حب" خطيبها السابق

صورة الخبر: فتاة تقطع مسافة 6 آلاف ميلا لكسر "قفل حب" خطيبها السابق
فتاة تقطع مسافة 6 آلاف ميلا لكسر "قفل حب" خطيبها السابق

سافرت كاسي يونغ (23 عاما) وقطعت مسافة 5،953 ميلا من لوس أنجلوس، كاليفورنيا، إلى سيئول، لإزالة قفل الحب القديم الذي ربطته هي وخطيها السابق بأحد المعالم السياحية الشهيرة.

ونشرت يونغ، مقطع فيديو عن رحلتها عبر حسابها في موقع "التيك توك" وحصل فيديو رحلتها على التطبيق أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

وسافرت يونغ إلى قمة برج "N Seoul" المعروف باسم برج "Namsan"، حيث تفيض الأسوار بالأقفال الملونة، على غرار جسر "Pont des Arts" في باريس.

وتنتشر جسور أقفال الحب في عدد من العواصم تقليدا لجسر "Pont des Arts" في العاصمة الفرنسية باريس، ويحب العشاق ترك قفل عليها ليكون ذكرى جميلة للمستقبل، ولم تكشف كاسي هوية خطيبها السابق ولا سبب انفصالهما لكنها استغرقت 30 دقيقة لتعثر على القفل المنشود.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فتاة تقطع مسافة 6 آلاف ميلا لكسر "قفل حب" خطيبها السابق

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93665

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager