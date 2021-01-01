

فتاة تقطع مسافة 6 آلاف ميلا لكسر "قفل حب" خطيبها السابق فتاة تقطع مسافة 6 آلاف ميلا لكسر "قفل حب" خطيبها السابق

سافرت كاسي يونغ (23 عاما) وقطعت مسافة 5،953 ميلا من لوس أنجلوس، كاليفورنيا، إلى سيئول، لإزالة قفل الحب القديم الذي ربطته هي وخطيها السابق بأحد المعالم السياحية الشهيرة.



ونشرت يونغ، مقطع فيديو عن رحلتها عبر حسابها في موقع "التيك توك" وحصل فيديو رحلتها على التطبيق أكثر من 8 ملايين مشاهدة.



وسافرت يونغ إلى قمة برج "N Seoul" المعروف باسم برج "Namsan"، حيث تفيض الأسوار بالأقفال الملونة، على غرار جسر "Pont des Arts" في باريس.

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وتنتشر جسور أقفال الحب في عدد من العواصم تقليدا لجسر "Pont des Arts" في العاصمة الفرنسية باريس، ويحب العشاق ترك قفل عليها ليكون ذكرى جميلة للمستقبل، ولم تكشف كاسي هوية خطيبها السابق ولا سبب انفصالهما لكنها استغرقت 30 دقيقة لتعثر على القفل المنشود.