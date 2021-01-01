سافرت كاسي يونغ (23 عاما) وقطعت مسافة 5،953 ميلا من لوس أنجلوس، كاليفورنيا، إلى سيئول، لإزالة قفل الحب القديم الذي ربطته هي وخطيها السابق بأحد المعالم السياحية الشهيرة.
ونشرت يونغ، مقطع فيديو عن رحلتها عبر حسابها في موقع "التيك توك" وحصل فيديو رحلتها على التطبيق أكثر من 8 ملايين مشاهدة.
وسافرت يونغ إلى قمة برج "N Seoul" المعروف باسم برج "Namsan"، حيث تفيض الأسوار بالأقفال الملونة، على غرار جسر "Pont des Arts" في باريس.
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التعليقات على فتاة تقطع مسافة 6 آلاف ميلا لكسر "قفل حب" خطيبها السابق
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