ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة للحد من مخاطر انفجار غرف البطاريات التي توضع في الأماكن المفتوحة.
وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا أن الباحثين من مختبر شمال غرب الباسيفيكي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية طوروا جهازا اطلقوا عليه اسم "إنتليفنت"، ويستطيع رصد الدخان والحرارة وإشارات وحدات الانذار من الغازات داخل غرف البطاريات، والتعامل تلقائيا مع هذه الأزمات حال وقوعها، عن طريق فتح أبواب غرف البطاريات للحيلولة دون تجمع الغازات القابلة للاشتعال داخلها.
ويذكر أنه عندما تصل الحرارة داخل بطاريات أيونات الليثيوم إلى الدرجة الحرجة، تتبخر السوائل داخل هذه البطاريات، وتنبعث منها غازات سامة قابلة للاشتعال مثل الهيدروجين والميثان والبروبلين وأول أكسيد الكربون.
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