

16.4 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الموقعة في «مؤتمر الذكاء» بالصين 16.4 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الموقعة في «مؤتمر الذكاء» بالصين

بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة في المؤتمر العالمي الخامس للذكاء الاصطناعي في الصين 105.7 مليار يوان (16.4مليار دولار)، وفقا للمنظمين.



وقال وانغ وي دونغ نائب عمدة مدينة تيانجين التي استضافت المؤتمر شمالي الصين - في تصريح اليوم - إنه تم توقيع 210 اتفاقيات خلال فعاليات الحدث الذي استمر 4 أيام، تحت عنوان "عصر الذكاء الجديد: تمكين التنمية الجديدة وتعزيز نمط جديد"، بمشاركة أكثر من 240 شركة ومؤسسة للذكاء الاصطناعي.



واختتم الحدث الذي استمر أربعة أيام وموضوعه - "عصر الذكاء الجديد: تمكين التنمية الجديدة، وتعزيز نمط جديد" ، اليوم الأحد في مدينة تيانجين الساحلية بشمالي الصين. وقد اجتذب أكثر من 240 شركة ومؤسسة للذكاء الاصطناعي شاركت فيه.

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وأضاف دونغ أن 159 عقدا تم توقيعها في مجالات الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات، الخدمات عالية التقنية، والمعدات والخدمات عالية التقنية، والمعدات المتطورة، مثلت 76 بالمئة من الإجمالي.وتم خلال المؤتمر - الذي يعقد بشكل دوري في تيانجين منذ عام 2017 - تنظيم سلسلة من الأنشطة، تضمنت منتديات ومعارض ومسابقات تضم المدن الذكية والنقل والتصنيع الذكي وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والابتكار.وأقيم الحدث لأول مرة في تيانجين في عام 2017. وحتى الآن، تم توقيع 563 عقدًا بقيمة 458.9 مليار يوان.وافتتح المؤتمر العالمي الخامس للذكاء الاصطناعي في بلدية تيانجين شمالي الصين الخميس الماضي، ومن المقرر ان يشارك أكثر من 600 أكاديمي من الأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة وغيرهم من من العلماء من 14 دولة ومنطقة في هذا المؤتمر ميدانيا أو عبر الإنترنت لمناقشة مواضيع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي والمدن الذكية، كما ستقام عدة فعاليات بما فيها معرض التكنولوجيا الذكية.