أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 مايو 2021.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 807 جنيهًا، وعيار 18 نحو 692 جنيهًا، وعيار 24 نحو 922 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6456 جنيها.
وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من الارتفاع، خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري.
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