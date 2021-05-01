البترول: 60 دولارا سعر برميل برنت بمشروع الموازنة.. والدولار بـ16 جنيها

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صورة الخبر: البترول: 60 دولارا سعر برميل برنت بمشروع الموازنة.. والدولار بـ16 جنيها
البترول: 60 دولارا سعر برميل برنت بمشروع الموازنة.. والدولار بـ16 جنيها

استعرض أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، مشروع موازنة الهيئة أمام لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه تم تقدير سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة بنحو 60 دولار، مقابل 65 دولار للبرميل بموازنة العام المالى الجارى.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.



كما لفت أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، إلى أن تلك التقديرات يتم وضعها بمشروع الموازنة العامة للدولة بناءً على دراسات وافية وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، مضيفا أنه تم تحميل مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة بنحو 25 مليار جنيه فروق عملة بدلا من 20 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2020/2021.

المصدر: اليوم السابع

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