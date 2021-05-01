

ارتفاع طفيف في سعر شراء الدينار الكويتي اليوم الأحد 23-5-2021 في البنوك المصرية ارتفاع طفيف في سعر شراء الدينار الكويتي اليوم الأحد 23-5-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23-5-2021، في سعر الشراء بمقدار قرش واحد وبلغ متوسط اسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية مستوى 51.91 جنيه للشراء مرتفعا قرشا واحد و 52.26 جنيه للبيع منخفضا بمقدار قرشا واحد حسب تحديثات البنك المركزي المصري خلال نهاية تعاملات اليوم.



وشهد الدينار الكويتي استقرار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر بحسب آخر تحديثات البنوك بداية التعاملات، ويستعرض لكم أموال الغد سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك:





سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

يضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة ، وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية.

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وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدينار الكويتي وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016.سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرىبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري 49.11 جنيه للشراء ، و 52.26 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتى فى بنك مصربلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.11 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنوك الخاصة:يضم قطاع البنوك عدد كبير من البنوك الخاصة في مصر والتي تتبع ملكية بعضها للفروع الرئيسية في دول عربية وأجنبية.سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 49.11 جنيه للشراء ، و 52.36 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتي في بنك بلومعرض بنك بلوم سعر الدينار الكويتي اليوم 51.97 جنيه للشراء و 52.32 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحدبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد 47.36 جنيه للشراء ، و52.28 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطنيبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطني 49.05 جنيه للشراء ، و 52.38 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكولبلغ سعر الدينار الكويتى في بنك كريدي أجريكول 47.65 جنيه للشراء ، و 52.20 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوكسجل متوسط سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك وفقا لحسابات البنك المركزى المصرى مستوى 51.91 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتى مقابل الدولاربلغ سعر الدينار الكويتى أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.32 دولارسعر الدينار الكويتى أمام الريال السعودىيسجل الدينار الكويتى سعر 12.44 ريال سعودى وذلك بالأسواق العالميةجدير بالذكر ان سعر الدينار الكويتى حقق تراجعا بنحو 11.7% أمام الجنيه منذ بداية عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى ليصل الى 51.99 جنيها للشراء و 52.34 جنيه للبيع حاليا مقابل 58.8592 جنيه للشراء و 59.1605 للبيع مطلع العام الماضية