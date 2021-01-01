

بي إم دبليو: انتشار السيارات الكهربائية مرتبط بمحطات الشحن بي إم دبليو: انتشار السيارات الكهربائية مرتبط بمحطات الشحن

يرى الكثيرون أن للسيارات الكهربائية محاسنها الكبيرة، بالرغم من ذلك تعتقد بي إم دبليو أن هذا النوع من السيارات لن يتصدر السوق إلا عند توفر ما يكفي من محطات الشحن.



قال مدير أبحاث الشركة Stephan Neugebauer أن على الاتحاد الأوروبي فهم ذلك، ووضح “لن يشتري أحد سيارة كهربائية إذا لم تتمكن من شحنها بالقرب من عملك أو منزلك، الأمر بهذه البساطة، ولهذا السبب يجب أن نواصل شراكتنا مع المنظمات في الاتحاد الأوروبي باستثناء أننا لم نعد بحاجة إلى التركيز فقط على التطوير الفعلي للسيارة نفسها، كما كان الحال بشكل أساسي في السنوات الأخيرة. يجب أن نركز على التعاون مع الآخرين، مثل شركات الطاقة والبلديات”.



جدير بالذكر أن بي إم دبليو قامت بجانب العديد من الشركات الأخرى مثل دايملر بالاستثمار في نظام ChargePoint لتسريع نشر محطات الشحن حول العالم، وتعتزم ChargePoint نشر 2.5 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025.