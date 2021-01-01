المربع نت – ظهرت مؤخراً عدة إصدارات معدلة عسكرية من جنوب أفريقيا لتويوتا لاندكروزر، آخرهم إصدار جديد من شركة SVI بداخلية 8 مقاعد.
أهم ميزة في السيارة هي دروعها الفولاذية الخارجية التي توفر حماية ممتازة من مستوى BR6 المقاوم لرصاص الأسلحة الرشاشة، مع إمكانية تحديث الدروع لمستوى BR7 للحماية من القنابل والألغام.
السيارة مبنية على لاندكروزر فئة 70 وتتوفر بنسخ مدنية أو عسكرية أو للشرطة بتعديلات مخصصة حسب مهمة السيارة، كما حصلت على تعديلات عميقة لنظام التعليق لتحسين إمكانات القيادة على التضاريس الوعرة.
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التعليقات على تويوتا لاندكروزر تحصل على تعديلات عسكرية بدروع مقاومة للقنابل
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