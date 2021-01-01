

أسعار ومواصفات السيارات الكهربائية في مصر أسعار ومواصفات السيارات الكهربائية في مصر

تبدأ من 360 ألف جنيه.. شراكة مصرية – صينية في التصنيع

مع جهود الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية وتوفير أكبر عدد من السيارات صديقة البيئة فى السوق المصري، يقدم لكم موقع إيجيبت أوتوموتيف أبرز السيارات الكهربائية ومواصفاتها وأسعارها:



بي إم دبليو i3





تقدم بي إم دبليو i3 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بأسعار رسمية 850 ألف جنيه، وتعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 125 كيلووات/170 حصان وتتمكن السيارة من التسارع حتى 100 كلم/س في غضون 7.3 ثانية، كما تصل إلى مدى سير 200 كلم.

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بي إم دبليو i8 Roadsterتتوفر بي ام دبليو i8 بفئتين، الفئة الأولى تكون كوبيه بسعر 2 مليون و750 ألف جنيه، أما الفئة الثانية تكون كوبيه كابورليه بسعر 2 مليون و990 ألف جنيه مصري، والسيارة تم وقف إنتاجها في الخارج.تقدم i8 Roadster بمحركين أحدهما بنزين والآخر كهربائي تبلغ سعة محرك البنزين 1.5 لتر موزعة على ثلاثة اسطوانات ومحرك كهربائي 105 kw ويولد الاثنين معا قوة 374 حصان و عزم اقصى للدوران 320 نيوتن لمحرك البنزين و250 للمحرك الكهربائي وينتج الاثنين معا عزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر, ويتصل محرك البنزين بصندوق سرعة اتوماتيكي من 6 سرعات دفع كلي للعجلات وتتسارع i8 Roadster من 0-100 كم/الساعة في 4.2 ثانية وسرعة قصوى محددة إلكترونيا تبلغ 250 كم/الساعة .تيسلا موديل إس 75Dتوفير السيارة تيسلا موديل إس 75D بنظام الطلب الخاص لعملاء السوق المصري بسعر 2 مليون و 152 ألف جنيه،و تعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 440 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، وتبلغ سرعتها القصوى 225 كم/س، ويمكنها التسارع من الثبات وحتى 100 كم/س في 4.4 ثانية، وسعتها التخزينية 894 لترًا.زوتي E200ظهرت السيارة الصينية زوتي E200 لأول مرة فى السوق المصرى “أوتوماك فورميلا 2018″، بسعر بـ 370 ألف جنيه، و تأتى السيارة بمحرك كهربائي بقوة 30 كيلوواط ساعة بعزم دوران 165 نيوتن متر وبطارية من نوع Temari LI وعدد لفات يصل إلى 7000 لفة في الدقيقة.هيونداي أيونيكتقدم هيونداي أيونيك في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ 590 ألف جنيه،أيونيك المقدمة من،و تتوفر السيارة بمحرك 88 KW ، ويمكنها قطع مسافة 198 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن الذي يستغرق قرابة 4 ساعات و24 دقيقة بواسطة شاحن قدرته من 220/240فولت، أما عند استخدام شاحن سريع فيمكن الوصول إلى 90% من طاقتها في 33 دقيقة.تيسلا موديل إكس 75Dيبلغ السعر الرسمي للسيارة سيارة تيسلا موديل إكس 75D 2 مليون و625 ألف جنيه، و تستطيع السيارة السير حتى 365 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كم/س، ويمكنها التسارع من الثبات وحتى 100 كم/س في 5.2 ثانية، وسعتها التخزينية عند طي المقاعد الخلفية تصل إلى 2.180 لترًا.تيسلا موديل إس 100Dويبلغ سعر سيارة تيسلا 2 مليون و649 ألف جنيه، وتأتى السيارة بمحرك مزودة بنظام القيادة الآلية تستطيع السير حتى 580 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س، ويمكنها التسارع من الثبات وحتى 100 كم/س في 4.3 ثانية، وسعتها التخزينية 894 لترًا.سيارة E70أعلنت شركة النصر للسيارات الحكومية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل أول سيارة كهربائية سيتم تصنيعها في مصر بالشراكة مع شركة (فينج الصينية).ويأتى سعر للسيارة المزودة بجميع الكماليات 360 ألف جنيه وتتمتع بقدرة عالية تصل لـ 147 حصان تصل سرعتها القصوى لـ150 كيلو متر في الساعة تستطيع السير من 400 لـ 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة.400 كيلو متر في الشحنة الواحدة.