نوع مهمل من الخضراوات يحميك من ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية



ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم

فوائد صحية لتناول البنجر لصحتك فهو غنى بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الأساسية فهو منخفضة السعرات الحرارية ، لكنه غني بالفيتامينات والمعادن إليك فوائد تناول البنجر لصحتك يقدمها موقع هيلث لاين



- الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة



يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات التي لها تأثير على خفض ضغط الدم. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

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