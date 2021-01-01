هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل



التحقيق مع مراسلة بي بي سي التحقيق مع مراسلة بي بي سي

فتحت صحيفة بي بي سي تحقيقًا مع مراسلتها المختصة بتغطية الشأن الفلسطيني «تالا حلاوة» بشأن مزاعم تأييدها لهتلر في تغريداتها، بعدما كشف عنها حساب موالي للاحتلال الإسرائيلي يدعى Gnasherjew على تويتر وفقا لـ Honest Reporting.







نتيجة للاعتداءات المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي على غزة وخاصة القصف الأخير الذي خلف آلاف القتلى والجرحى من الأبرياء، كانت «تالا حلاوة» قد كتبت في إحدى تغريداتها: "هتلر كان على حق".

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وهو ما أثار غضب مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي وقام أحدهم بالكشف عن سلسلة التغريدات المعادية للكيان الصهيوني، والتي نشرتها حلاوة خلال السنوات الماضية.فحلاوة هي صحفية رقمية في بي بي سي مختصة في الشؤون الفلسطينية، تعمل على تغطية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويبدو أن الاعتداءات المتكررة من الاحتلال قد أثارت حميتها العربية قبل توظيفها في بي بي سي.ففي إحدى التغريدات التي يرجع تاريخها إلى يوليو 2014، كتبت حلاوة أن "إسرائيل # نازية أكثر من # هتلر! اذهبوا إلى الجحيم"، مع هاشتاج مرفق كتبت فيه "هتلر كان على حق".في منشور آخر على فيسبوك، شاركت صورة تحمل شعار "حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني - انقلوا إسرائيل إلى الولايات المتحدة"، والتي وصفتها بأنها "حل عالمي سهل وبسيط! لتنوير الشرق الأوسط "الراديكالي المظلم".هذه الصورة نفسها تمت مشاركتها أيضًا من قبل «ناز شاه» السياسي في حزب العمال، مما أدى إلى إيقاف النائب في عام 2016.المنشورات تطارد حلاوةوبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من نشرها لتلك التغريدات، وظفت بي بي سي حلاوة، وأعاد الكشف عن تلك المنشورات أحد مؤيدي الكيان الصهيوني، مما دفع بي بي سي للتحقيق مع مراسلتها.في تعليق لصحيفة The Spectator، قال متحدث باسم بي بي سي: "هذه التغريدات تسبق توظيف الفرد في بي بي سي، لكننا مع ذلك نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونحقق فيه".