عميد آداب القاهرة : لا امتحان تعويضيا للطلاب المعتذرين عن الامتحانات النهائية

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كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موقف الطلاب من تقديم الأعذار المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .



وقال الدكتور شريف شاهين فى تصريح لصدى البلد أنه لا توجد أعذار بقرارات من المجلس الاعلى للجامعات لمن اصيب بالكورونا او تغيب للاشتباه او غيره ، ولكن يمكنه تقديم اعتذار ويحتفظ بحقه في الامتحان مرة اخرى لكن لا يوجد تعويضي .



وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

كما ثمن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

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وأعلن المجلس تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.اطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم و تنتهى مع بداية شهر يوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.