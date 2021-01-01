كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موقف الطلاب من تقديم الأعذار المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .
وقال الدكتور شريف شاهين فى تصريح لصدى البلد أنه لا توجد أعذار بقرارات من المجلس الاعلى للجامعات لمن اصيب بالكورونا او تغيب للاشتباه او غيره ، ولكن يمكنه تقديم اعتذار ويحتفظ بحقه في الامتحان مرة اخرى لكن لا يوجد تعويضي .
وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.
كما ثمن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.
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التعليقات على عميد آداب القاهرة : لا امتحان تعويضيا للطلاب المعتذرين عن الامتحانات النهائية
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