عميد آداب القاهرة يوضح الإجراءات الاحترازية المتبعة بالامتحانات النهائية

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كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية التى ستطبق خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .







وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن الكلية ستقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على سلامة الطلاب أثناء تواجدهم بالكلية وذلك عن طريق إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات ، مؤكدا على استخدام الكواشف الحرارية وبوبات التعقيم فضلا عن التعقيم المستمر لأماكن الامتحانات .

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كما أشار “ شاهين ” ستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط لا تزيد عن ذلك ، كما يكون هناك فاصل ساعة بين كل فترة والاخرى .وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.وأعلن المجلس تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.اطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم و تنتهى مع بداية شهر يوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.وأكد الوزير على جاهزية المستشفيات الجامعية بكافة الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمع فى ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى.عرض الوزير ملخصا حول زيارته الأخيرة لفرنسا خلال الفترة من 19 وحتى 22 من مايو الجاري، والتي شهدت اختيار الشركة المنفذة لمشروع بيت مصر في باريس، وتوقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإدارة العامة لمستشفيات باريس؛ وعقد لقاء مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الفرنسية لدعم التعاون بين الجانبين، وتفقد معهد كوري لعلاج الأورام وبحث سبل التعاون المقترحة مع المعهد، والاجتماع مع قيادات جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية للاتفاق على أوجه التعاون المستقبلية.