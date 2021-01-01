لطلاب الثانوية العامة .. تعرف على كليات جامعة هليوبوليس وشروط الالتحاق بها



جامعة هليوبوليس جامعة هليوبوليس

يبحث طلاب الثانوية عن الجامعات الخاصة المناسبة لرغباتهم الدراسية، خاصة بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية، لضمان مكانهم فى كليات توفر المجال الذين يرغبون استكمال دراستهم فيه.



الكليات المتاحة بجامعة هليوبوليس

تقدم جامعة هليوبوليس البرنامج الأساسي، كجزء رئيسي من رؤية الجامعة التعليمية المتكاملة، ويقوم على المزج بين العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية المحورية لفكر التنمية المستدامة، بهدف تنمية قدرة الطالب على مواجهة تحديات الحياة المهنية فيما بعد.



إضافة إلى أن كل البرامج التي تقدمها الجامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي، وتضم جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة خمس كليات تمنح الدرجة العلمية الأولى وهم:

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1- كلية الهندسة2- كلية إدارة الأعمال والإقتصاد3- كلية الصيدلة.4- كلية العلاج الطبيعى.5- كلية الزراعة الحيويةشروط القبول بكليات جامعة هليوبوليسا- يجب اجتيار اختبار اللغة الانجليزيةيعقد امتحان اللغة الانجليزية إلكترونياً ولا يشترط موعد محدد لأداء الاختبار على أن يتم قبل موعد المقابلة الشخصية بيوم على الأقل وبمجرد سداد مصروفات الاختبار وتحديد موعد المقابلة الشخصية سوف يصل للطالب رسالة على الإيميل الشخصي بالتعليمات الخاصة بالاختبار ويستغرق الاختبار 50 دقيقة وهو اختبار إجادة اللغة الإنجليزية وينقسم إلى أربعة أقسام، ويعد هذا الاختبار إلزامياً لجميع الطلبة المتقدمين ويشترط النجاح في الامتحان لقبول المتقدم.يقيس اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية كفاءتك في :* الاستماع إلى الحوارات والمحادثات والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها* مهارات القراءة (من خلال فهم القطعة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها)* القواعد والمفردات (الإجابة علي أسئلة خاصة بقواعد اللغة الإنجليزية ومفرداتها)*التعرف على مهارات الكتابه ( من خلال الإختيار من متعدد)ب- المقابلة الشخصية– يسمح للطالب بتحديد موعد المقابلة الشخصية بمجرد سداد مصروفات التقدم، وتتم المقابلة الشخصية إلكترونياً من خلال الرابط المرسل على الإيميل الطالب بالتعليمات الخاصة بأداء الامتحان– تقيس المقابلة الشخصية مهارات الطالب وقدرته على الاستيعاب والفهم لمتطلبات الكلية التي يرد الالتحاق بها ويقوم بإجراء المقابلات الشخصية عميد الكلية أو من ينوبه ويشترط اجتياز المقابلة كأحد الشروط الأساسية لقبول الطالب بالجامعة.