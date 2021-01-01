استعرض الدكتور محمد الخشت، الترتيبات النهائية الخاصة بافتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط ، والمقرر في الحادية عشرة صباح الإثنين 24 مايو الجاري، بمقر الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور نخبة من القيادات ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة.
وأوضح الدكتور الخشت، أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تهدف إلى التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتعظيم علاقة الجامعة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشيًامع رؤية مصر 2030، والمساهمة في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والإبتكار واكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي فى الشرق الاوسط .. اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق