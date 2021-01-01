إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، الأحد، اجتماعه الشهري برئاسةالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات من أعضاء المجلس؛ لمناقشة آخر ما توصلت إليه الجامعات من استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي والإجراءات الاحترازية المتبعة ودور المستشفيات الجامعية أثناء فترة الامتحانات.





الاستعداد لامتحانات الجامعات





أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاهزية المستشفيات الجامعية بكافة الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمع فى ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى.

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