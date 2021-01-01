عودة فرضية مختبر ووهان.. المخابرات الأمريكية تكشف مفاجأة جديدة بشأن كورونا



مختبر ووهان مختبر ووهان

كشف تقرير للمخابرات الأمريكية معلومات ترجح أن 3 باحثين من مختبر علم الفيروسات بمدينة ووهان الصينية أصيبوا بفيروس كورونا في نوفمبر 2019، قبل الإعلان عن اكتشاف الفيروس.



وبحسب قناة "العربية"، يأتي هذا الكشف عشية اجتماع هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، والتي من المتوقع أن تناقش المرحلة التالية من التحقيق في أصول الجائحة التي ضربت العالم قبل أكثر من عام.



وفيما أعرب مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مطلعون على تلك المعلومات عن وجهات نظر مختلفة حول قوة الأدلة الداعمة للتقييم، بحسب ما أفادت صحيفة "وول استريت جورنال" اليوم الاثنين، أكد أحد هؤلاء المسؤولين أن هناك حاجة لإجراء مزيد من التحقيق.

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يشار إلى أن تاريخ نوفمبر 2019، هو تقريبًا التاريخ الذي يعتقد العديد من علماء الأوبئة والفيروسات حول العالم أن الفيروس المستجد بدأ في الانتشار حول مدينة ووهان بوسط الصين، على الرغم من أن بكين أكدت سابقا أن أول حالة مؤكدة كانت في الثامن من ديسمبر 2019.ولم يشارك معهد ووهان الصيني البيانات الأولية وسجلات الأمان والسجلات المعملية حول عمله المكثف على فيروسات كورونا في الخفافيش، والتي يعتبرها الكثيرون المصدر الأكثر احتمالية للفيروس.كما نفت الصين مرارا أن يكون الفيروس قد تسرب من أحد معاملها، واستشهدت وزارة الخارجية الصينية أمس الأحد، باستنتاج فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية، بعد زيارته إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات في فبراير، الذين أشاروا إلى أن احتمال تسرب المختبر مستبعد.وردا على طلب للتعليق على تلك النقطة، اتهمت الوزارة "الولايات المتحدة بمواصلة الترويج لنظرية تسريب المختبر، من أجل محاولة صرف الانتباه عن المواضيع المهمة".بدورها، رفضت إدارة بايدن التعليق على المعلومات الاستخباراتية، لكنها قالت إن جميع النظريات الموثوقة علميا حول أصل الوباء يجب أن يتم التحقيق فيها من قبل الصحة العالمية والخبراء الدوليين.وأوضحت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي "أن الإدارة ما زالت تطرح أسئلة جادة حول الأيام الأولى لوباء كوفيد 19، بما في ذلك أصوله في الصين". كما أكدت أنه واشنطن لن تصدر أحكاماً على دراسة ما زالت جارية للمنظمة العالمية بشأن مصدر كورونا".