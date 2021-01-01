أكد استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث المصري الأسبق، هاني الناظر، أن انتشار "الفطر الأسود" لا يدعو للقلق والخوف والتوتر.
وقال: "الفطر الأسود يسمى (Mucormycosis)، وهو ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة ومعروف منذ زمان للعلماء والأطباء خاصة أطباء الجلدية والصدرية، ويصيب أحيانا بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة مثل الإيدز أو مرضى السكر غير المنضبط أو من يتناولون أدوية قوية مثبطة للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية أو المضادات الحيوية ولفترات طويلة".
وأضاف: "الإصابة بالفطر الأسود نادرة الحدوث وفي الآونة الأخيرة أصاب العفن الأسود عددا قليلا من مرضى كورونا في الهند، ولا زال العلماء هناك يبحثون عن السبب، هل هو بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته".
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التعليقات على أخصائي أمراض جلدية يطمئن المصريين بشأن "الفطر الأسود" ويكشف أعراضه
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