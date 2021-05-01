خطوات تقسيط وتسديد مديونيات فواتير المياه

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،خدمة الاستعلام والسداد الإلكتروني لفواتير المياه على الموقع الالكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/ وذلك لـ 11 شركة تابعة لها، وهي شركات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – كفرالشيخ – سوهاج – الأسكندرية - البحر الأحمر – مطروح – سيناء - بني سويف).
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كما وفرت خدمة جدولة المديونيات للمواطنين المتراكمة عليهم مستحقات كثيرة لصالح الشركة نتيجة عدم السداد والمتأخرات المستحقة عليهم لشركات المياه بسبب تأخر وتراكم الفواتير، وتتيح شركات المياه امكانية جدولة المديونية على أقساط شهرية وخطواتها كالتالي:
بالنسبة للإجراءات المطلوبة لجدولة المديونيات:
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