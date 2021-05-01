تراجع جديد بسعر الورقة الخضراء.. أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم



تراجع جديد بسعر الورقة الخضراء تراجع جديد بسعر الورقة الخضراء

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد 23 مايو 2021، تراجعا إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وذلك وفقا لمتوسط الأسعار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك المركزى المصري.







سعر الدولار في بنك مصر إيران

وبحسب آخر تجديث فقد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر إيران بختام التعاملات إلى مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوأغلق عرض شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلى المصري عرض الأسعار عند مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع.سعر الدولار في فروع بنك بلوموبينت شاشات التداول داخل فروع بنك بلوم وصلت مستويات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك كريدي أجريكولوعلى صعيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أمام بنك كريدي أجريكول عرض بنك كريدي أجريكول السعر في بختام التعاملات اليوم عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربيوفيما يخص البنوك المتخصصة، يقدم البنك العقاري المصري العربي سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك أبوظبي التجارييقدم بنك أبوظبي التجاري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدوليوعند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، يقدم بنك المصرف العربي الدولي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.سعر الدولار في بنك HSBCوعند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع يعرض بنك HSBC سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال التعاملاتأقل سعر للدولار في مصركما يعرض بنكي الأهلي ومصر السعر الأقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.