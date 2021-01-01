ظهور لاند روفر رينج روفر 2022 أثناء اختبارها.. فيديو

آخر الأخبارأخبار السيارات › ظهور لاند روفر رينج روفر 2022 أثناء اختبارها.. فيديو

صورة الخبر: روفر رينج روفر 2022
روفر رينج روفر 2022

أعلنت شركة لاندروفر صانعة السيارات البريطانية عن قرب الكشف الرسمي للسيارة طراز رينج روفر موديل 2022، لذلك تعمل حاليا على اختبارها، لكشف جميع نقاط القوة والضعف وتعديله بها قبل طرحها.

وتعد تلك الأجواء هي المثالية لدى المصورين التجسسيين لالتقاط بعض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بـ لاندروفر رينج روفر موديل 2022 الجديدة كلياً أثناء اختبارها حول حلبة نوربورجرينج الألمانية.

وأظهر مقطع الفيديو الذى تم نشره من قبل المصورين التجسسيين أنها تخضع للاختبار لتعرف الشركة ما يُمكن لهذه الاس يو في الفاخرة فعله على السرعات العالية والكبح.

ومن المؤكد أن تحصل السيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2022، قوتها من محرك V8 قد يكون سعة 5.0 لتر المألوف أو سعة 4.4 لتر، والذي ستحصل عليه من بي ام دبليو.

ويؤكد الخبراء أن السيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2022 الجديدة كليا ستأتى بأوضاع قيادة مختلفة، وترقيات داخلية ستكون بارزة، أما الترقيات الخارجية للجيل الجديد ستكون أكثر تواضعاً، وهذا ما يظهره التمويهات التي تغطي السيارة.

ويتوقع الخبراء أن السيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2022، ستحصل على منصة MLA التي يُمكنها استخدام المساعدة الكهربائية، بالإضافة إلى شاشات رقمية وأجهزة استشعار جديدة.

ومن المتوقع أن تنطلق السيارة لاند روفر رينج روفر موديل 2022، في النصف الثاني من عام 2021 لتُباع كموديل 2022.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ظهور لاند روفر رينج روفر 2022 أثناء اختبارها.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76547

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager