أعلنت شركة لاندروفر صانعة السيارات البريطانية عن قرب الكشف الرسمي للسيارة طراز رينج روفر موديل 2022، لذلك تعمل حاليا على اختبارها، لكشف جميع نقاط القوة والضعف وتعديله بها قبل طرحها.
وتعد تلك الأجواء هي المثالية لدى المصورين التجسسيين لالتقاط بعض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بـ لاندروفر رينج روفر موديل 2022 الجديدة كلياً أثناء اختبارها حول حلبة نوربورجرينج الألمانية.
وأظهر مقطع الفيديو الذى تم نشره من قبل المصورين التجسسيين أنها تخضع للاختبار لتعرف الشركة ما يُمكن لهذه الاس يو في الفاخرة فعله على السرعات العالية والكبح.
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التعليقات على ظهور لاند روفر رينج روفر 2022 أثناء اختبارها.. فيديو
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