أكلات خليجية.. مكبوس السمك للشيف نجلاء الشرشابي



مكبوس السمك مكبوس السمك



يعتقد كثيرون أن الأكلات الخليجية تقتصر على اللحوم والدجاج وهذا غير صحيح فـ مكبوس السمك يعد أحد أشهر المأكولات البحرية فى دول الخليج.



وتجمع أكلة مكبوس السمك بين المذاق الشرقي المعتاد فى الأكلات الخليجية، وبين مذاق السمك وفوائده المتعددة.



ونقدم لكم طريقة عمل مكبوس السمك بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج “على قد الإيد” على قناة “سي بي سي سفرة”.

طريقة عمل طاجن السمك بالباشميل للشيف شربيني

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مقادير مكبوس السمك

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أرز بسمتي.سمك قطع .طماطم .بصل أخضر مفروم .بصل مفروم .زيت.ثوم .عصير ليمون.كزبرة خضراء .ليمون أسود.ورق لوراكمون ناعم.بهارات سمك .فلفل أخضر رومى.فلفل أخضر حار .دقيق .ماء .ملح .فلفل أسود .طريقة تحضير مكبوس السمك* تَبِّلى قطع السمك بالملح والفلفل الأسود والثوم المفروم وعصير الليمون ثم قلبيها فى الدقيق وشوحيها فى الزيت على النار ثم شوحى البصل المفروم فى الزيت.* أضيفي الطماطم والفلفل البرنواز ثم أضيفى الأرز البسمتى والتوايل والكزبرة الخضراء وأضيفى الماء واتركي الخليط حتى تمام نضج السمك.* ضعى الأرز فى بايركس مع قطع السمك على الوجه وأدخليه الفرن مغطى بورق الفويل حتى تمام النضج ثم أزيلى ورق الألومنيوم لتكشفي عن لونه الجميل، وقدمي مكبوس السمك .