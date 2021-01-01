أحلى من المحلات .. طريقة عمل الكشري في المنزل

طريقة عمل الكشري في المنزل
الكشري من الأكلات الشعبية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، مما يدفع البعض إلى شرائها وتناولها من المحلات، لذا حرصت الشيف سارة عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك بـ طريقة عمل الكشري في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.
مقادير الكشري
300 جم مكرونه اسباجيتي (مسلوقة)
300 جم مكرونه حلقات صغيرة (مسلوقة)
300 جم شعرية
لعمل الارز بالعدس
3كوب أرز مصري مغسول
3كوب عدس اسود
2 معلقة كمون
ملح
الحمص
500 جم حمص منقوع مسلوق نص سلق
2 بصلة أرباع
2 طماطم أرباع
6 فص ثوم
1 فلفل اخضر حار
1 فلفل احمر حار
1 ليمونة شرائح
2 معلقة صغيرة بابريكا
معلقة كبيرة كمون
2معلقة صغيرة كزبرة جافة
ملح
ماء
تقلية الكشري
6 بصلة بيضاء جوليان
دقيق
زيت غزير للقلي
صلصة الكشري
لتر عصير طماطم
8 فص ثوم مفروم
معلقة كبيرة سكر
2 معلقة صغيرة كمون
2 معلقة صغيرة كزبرة جافة
رشة جوزة الطيب
2 ورقة لاورا
ملح و فلفل أسود
زيت نباتي
شطة الكشري
2 معلقة كبيرة صلصة
2 معلقة كبيرة هريسة شطة
ماء
ملح
دقة الكشري
6 فص ثوم مفروم ناعم
نصف كوب خل
نصف كوب عصير ليمون
ماء سلق الحمص
1 معلقة كبيرة كمون
1 معلقة كبيرة كزبرة جافة
ملح
طريقة تحضير الكشري
تحضير تقلية البصل:
نقلب البصل بالدقيق جيدا و نزيل اي دقيق زائد عن البصل ونقلية في زيت ساخن جدا.
تحضير الحمص :
نقوم بسلق الحمص نصف سلقة اولا. ثم يضاف البصل والفلفل و الثوم و الطماطم والكزبرة و البابريكا والكمون و نضيف عليه ماء مغلي نغطي الحمص بالماء المغلي ونغطي و نتركه لينضج.
تحضير الارز بالعدس:
نقوم بسلق العدس نصف سلقة اولا لوحده. وبعدها ناخد من زيت تحمير البصل و نضعة في إناء الطهي ونضع علية الارز ونقلب و نضيف الملح و الماء الساخن نفس مقدار الأرز ونقلب وقبل ما يكمل سواه نضيف العدس المسلوق نصف سلق والكمون و قليل من زيت تحمير البصل و نقلب ونغطي علية و نتركة يكمل سواه.
تحضير الشعرية:
نقوم بتحميرها في زيت تحمير البصل اولا ثم نضع ماء مغلي عليها ونتركها تستوي علي نار هادئه.
تحضير صلصة الكشري:
في اناء علي النار نضع زيت تحمير البصل ونضع الثوم المفروم وعليه الكزبرة الجافة و ورق اللورا والكمون وبعد ما يكتسب اللون الذهبي نضع عليه عصير الطماطم والملح و الفلفل الاسود والسكر الي بيعادل حموضه الطماطم ونقلب و نتركها تتسبك.
تحضير شطة الكشري:
في إناء علي النار نضع زيت من تحمير البصل و نضع هريسة الشطة ونتركها تغلي جيدا وبعدها نضيف الماء مع التقليب السريع و نتركها تغلي و تتكثف.
تحضير دقة الكشري:
في بولة نضع الثوم و عصير الليمون والخل و الكمون والكزبرة الجافة والملح وتقلب جيدا ونخفها بقليل من ماء سلق الحمص ونقلب وبكده تكون جهزت معانا الدقة.
لتجميع الطبق:
نضع الأرز و عليه المكرونة الصغيرة و المكرونه الاسباجيتي بعد وضع قليل من الزيت عليها لفكها من بعضها بعد السلق وعلي الوجة نضع تاني أرز بالعدس ونضع صلصة علي الوجة و عليها البصل المقلي و الحمص علية و يقدم بالهنا والشفا.
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