أحلى من المحلات .. طريقة عمل الكشري في المنزل



طريقة عمل الكشري في المنزل طريقة عمل الكشري في المنزل



الكشري من الأكلات الشعبية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، مما يدفع البعض إلى شرائها وتناولها من المحلات، لذا حرصت الشيف سارة عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك بـ طريقة عمل الكشري في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.





مقادير الكشري



300 جم مكرونه اسباجيتي (مسلوقة)

300 جم مكرونه حلقات صغيرة (مسلوقة)

300 جم شعرية

لعمل الارز بالعدس

3كوب أرز مصري مغسول

3كوب عدس اسود

2 معلقة كمون

ملح

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الحمص500 جم حمص منقوع مسلوق نص سلق2 بصلة أرباع2 طماطم أرباع6 فص ثوم1 فلفل اخضر حار1 فلفل احمر حار1 ليمونة شرائح2 معلقة صغيرة بابريكامعلقة كبيرة كمون2معلقة صغيرة كزبرة جافةملحماءتقلية الكشري6 بصلة بيضاء جولياندقيقزيت غزير للقليصلصة الكشريلتر عصير طماطم8 فص ثوم مفروممعلقة كبيرة سكر2 معلقة صغيرة كمون2 معلقة صغيرة كزبرة جافةرشة جوزة الطيب2 ورقة لاوراملح و فلفل أسودزيت نباتيشطة الكشري2 معلقة كبيرة صلصة2 معلقة كبيرة هريسة شطةماءملحدقة الكشري6 فص ثوم مفروم ناعمنصف كوب خلنصف كوب عصير ليمونماء سلق الحمص1 معلقة كبيرة كمون1 معلقة كبيرة كزبرة جافةملحطريقة تحضير الكشريتحضير تقلية البصل:نقلب البصل بالدقيق جيدا و نزيل اي دقيق زائد عن البصل ونقلية في زيت ساخن جدا.تحضير الحمص :نقوم بسلق الحمص نصف سلقة اولا. ثم يضاف البصل والفلفل و الثوم و الطماطم والكزبرة و البابريكا والكمون و نضيف عليه ماء مغلي نغطي الحمص بالماء المغلي ونغطي و نتركه لينضج.تحضير الارز بالعدس:نقوم بسلق العدس نصف سلقة اولا لوحده. وبعدها ناخد من زيت تحمير البصل و نضعة في إناء الطهي ونضع علية الارز ونقلب و نضيف الملح و الماء الساخن نفس مقدار الأرز ونقلب وقبل ما يكمل سواه نضيف العدس المسلوق نصف سلق والكمون و قليل من زيت تحمير البصل و نقلب ونغطي علية و نتركة يكمل سواه.تحضير الشعرية:نقوم بتحميرها في زيت تحمير البصل اولا ثم نضع ماء مغلي عليها ونتركها تستوي علي نار هادئه.تحضير صلصة الكشري:في اناء علي النار نضع زيت تحمير البصل ونضع الثوم المفروم وعليه الكزبرة الجافة و ورق اللورا والكمون وبعد ما يكتسب اللون الذهبي نضع عليه عصير الطماطم والملح و الفلفل الاسود والسكر الي بيعادل حموضه الطماطم ونقلب و نتركها تتسبك.تحضير شطة الكشري:في إناء علي النار نضع زيت من تحمير البصل و نضع هريسة الشطة ونتركها تغلي جيدا وبعدها نضيف الماء مع التقليب السريع و نتركها تغلي و تتكثف.تحضير دقة الكشري:في بولة نضع الثوم و عصير الليمون والخل و الكمون والكزبرة الجافة والملح وتقلب جيدا ونخفها بقليل من ماء سلق الحمص ونقلب وبكده تكون جهزت معانا الدقة.لتجميع الطبق:نضع الأرز و عليه المكرونة الصغيرة و المكرونه الاسباجيتي بعد وضع قليل من الزيت عليها لفكها من بعضها بعد السلق وعلي الوجة نضع تاني أرز بالعدس ونضع صلصة علي الوجة و عليها البصل المقلي و الحمص علية و يقدم بالهنا والشفا.