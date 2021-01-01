عند استعدادك لحضور مناسبة سواء حفل زفاف أو خطوبة أو كتب كتاب يجب عليكِ البحث عن كل ما هو جديد في بيوت الأزياء العالمية، وذلك حتى تكون طلتك في أبهى وأشيك صورها.
وتقول الفاشون بلوجر مروة حسن، يعتبر فصل الصيف، من الفصول التى تحتاج إلى فساتين سهرة مناسبة، نظرا لطبيعة الجو الذي يغلب عليه الحرارة في مثل هذا الوقت من العام، ومن هذا المنطلق استعدت دور الأزياء العالمية بفساتين مناسبة للربيع لا تكتمل السهرة الفاخرة إلا بها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لإطلالة مميزة وأنيقة .. تعرفي على موضة ألوان فساتين السهرة لصيف 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق