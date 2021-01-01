لإطلالة مميزة وأنيقة .. تعرفي على موضة ألوان فساتين السهرة لصيف 2021

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صورة الخبر: ألوان فساتين السهرة لصيف 2021
ألوان فساتين السهرة لصيف 2021


عند استعدادك لحضور مناسبة سواء حفل زفاف أو خطوبة أو كتب كتاب يجب عليكِ البحث عن كل ما هو جديد في بيوت الأزياء العالمية، وذلك حتى تكون طلتك في أبهى وأشيك صورها.



وتقول الفاشون بلوجر مروة حسن، يعتبر فصل الصيف، من الفصول التى تحتاج إلى فساتين سهرة مناسبة، نظرا لطبيعة الجو الذي يغلب عليه الحرارة في مثل هذا الوقت من العام، ومن هذا المنطلق استعدت دور الأزياء العالمية بفساتين مناسبة للربيع لا تكتمل السهرة الفاخرة إلا بها.



وأضافت الفاشون بلوجر مروة حسن، أن الألوان الزاهية هي المسيطرة على موضة الالوان فى صيف 2021، ويأتي على رأسها هذا العام اللبني أو البيبي بلو، وكذلك الأخضر والأحمر ولكن بدرجاتهم الفاتحة وليس الداكنة، حيث تمنح الألوان المبهجة الفتيات إطلالة مختلفة.



تابعت مروة حسن أن اللونان الأصفر والأوف وايت وهما موضة أساسية هذا الربيع، تربعا على عرش ألوان السواريه، أما الأسود فلا يزال ملك الألوان تماماً ككل موسم.

المصدر: elbalad

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