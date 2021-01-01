علاج التهاب جدار المعدة بالأدوية والعسل



علاج التهاب جدار المعدة علاج التهاب جدار المعدة



علاج التهاب جدار المعدة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، التهاب جدار المعدة يتسبب في آلام البطن وعسر الهضم والانتفاخ والغثيان، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى.



يمكن أن يحدث التهاب جدار المعدة بشكل مفاجئ حاد أو تدريجيًا مزمن، يمكن أن تقلل الأدوية والتغييرات الغذائية من حموضة المعدة وتخفيف أعراض التهاب جدار المعدة.





أطعمة تساعد على علاج التهاب المعدة

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قد تساعد بعض الأطعمة في التحكم في التهاب المعدة وتقليل الأعراض، لا يتسبب النظام الغذائي بشكل عام في التهاب المعدة المزمن ، ولكن تناول بعض الأطعمة يمكن أن يزيد الأعراض سوءًا، قد تشمل هذه الأطعمة المقلية والحارة والحمضية للغاية.أكد موقع healthline، أن الأطعمة والمشروبات التالية تساعد في تخفيف أعراض التهاب المعدة:-الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا-الأطعمة قليلة الدسم ، مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والخضروات-الأطعمة ذات الحموضة المنخفضة ، بما في ذلك الخضار والفول-مشروبات غير غازية-مشروبات خالية من الكافيين-تشير بعض الدراسات إلى أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في مشاكل المعدة التي تسببها بكتيريا تسمى Helicobacter pylori. تسبب هذه البكتيريا عدوى في الجهاز الهضمي يمكن أن تؤدي إلى التهاب المعدة أو قرحة المعدة.لذلك ، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في علاج التهاب المعدة، وتشمل هذه اللبن و مخلل الملفوف، يمكن أن يساعد تناول وجبات أصغر وأكثر تواترًا أيضًا في تخفيف الأعراض.أدوية لعلاج التهاب المعدة والقولونأكد موقع medicalnewstoday، أن يعتمد الأسلوب الأفضل لعلاج التهاب المعدة والقولون على سبب الحالة وما إذا كانت حادة أو مزمنة.قد يشمل العلاج مجموعة من الأدوية ، مثل:-المضادات الحيوية: يمكن لدورة علاجية واحدة أن تعالج الحلزونية البوابية مباشرة. قد يصف الطبيب كلاريثروميسين (بياكسين) وميترونيدازول (فلاجيل).-مثبطات مضخة البروتون: يمكن أن يمنع أوميبرازول (بريلوسيك) أو لانسوبرازول (بريفاسيد) ، على سبيل المثال ، إنتاج الحمض ويساعد على الشفاء.-حاصرات H2: يمكن لهذه الأدوية ، مثل فاموتيدين (بيبسيد) ، أن تقلل من إنتاج الحمض.-مضادات الحموضة: يمكن أن تحيد حمض المعدة. يتوفر الكثير للشراء عبر الإنترنت.-عوامل الطلاء: يمكن أن يغطي سوكرالفات (كارافاتي) أو الميزوبروستول (سايتوتك) بطانة المعدة وحمايتها.-أدوية Antinausea: هناك مجموعة متاحة للشراء عبر الإنترنت.-يعد الجمع بين الأدوية الصحيحة والتغييرات الغذائية الموصى بها هو أضمن طريقة لمعالجة التهاب المعدة.علاج التهاب المعدة بالعسليعتبر العسل من أبرز و أشهر العلاجات المنزلية التي تساهم بشكل كبير في علاج التهاب المعدة و ذلك نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية و فيتامينات تساهم في العلاج.تحتوي معظم أنواع العسل على مكونات تولد بيروكسيد الهيدروجين ، وهو عامل شائع مضاد للجراثيم ، وهو غير فعال بعد تخفيفه في سوائل المعدة ، وفقًا لمنشور الغذاء الصحي "Eating Britain". يحتوي عسل مانوكا على عامل إضافي فريد مضاد للجراثيم ، ميثيل جليوكسال ، أو MGO ، من شجرة مانوكا ، والذي قد يحتفظ بخصائصه المبيدة للجراثيم في الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع livestrong .يمكن للعسل أن يقتل البكتيريا الضارة في المعدة بشكل فعال لأنه مبيد للجراثيم بطبيعته، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في عملية التئام بطانة المعدة.طريقة استخدام العسل لعلاج التهاب المعدةأضيفي ملعقتين كبيرتين من العسل إلى كوب من الماء الدافئ واخلطيهم جيدًا.اشرب هذا على معدة فارغة.