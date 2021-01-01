قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية تحاول إحياء نوستاليجيا صنع السيارات من خلال مصنع النصر الذى كان مشهورا قديما بقدرته على صنع السيارات، لافتا ً أن الدول تحاول أن تواكب العصر من خلال إنتاج سيارات كهربائية.
تابع عمرو أديب ، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر ، أنه من المتوقع إنتاج سيارة نصر E 70 السنة القادمة كأول سيارة كهربائية ، مشيراً إلى أن هذه السيارات مفيدة جدا وصديقة للبيئة ولها بعض التجهيزات مثل محطات الشحن الكهربائي .
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التعليقات على عمرو أديب يعلن عن موعد إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية وطرحها..فيديو
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