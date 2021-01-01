معاك في أي مكان.. أول تكييف متحرك قابل للارتداء بسعر رخيص من سوني.. فيديو



أول تكييف متحرك قابل للارتداء أول تكييف متحرك قابل للارتداء

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مؤخرا لمعدلات غير مسبوقة، يشعر الكثير من الأشخاص معها بالتعب الشديد والإرهاق الذى قد يصل أحيانا لحد الإغماء بسبب سخونة الجو، خاصة فى الأماكن التى لا يتواجد فيها أى مكيفات وتكون فيها أشعة الشمس مباشرة مثل الشوارع.



وللخروج من هذه المعضلة التى تكون عائقا بالنسبة لبعض الأشخاص فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، وفرت شركة سونى اليابانية حل بسيط وبسعر مناسب، جهاز Reon Pocket 2 الذى يعد أصغر مكيف قابل للإرتداء ف العالم.



وبحسب موقع SlashGear فإن مكيف Reon Pocket 2 بيتميز حجمه الصغير جدا وبإمكانية إرتداؤه تحت الملابس فى أعلى الظهر مع إمكانية التحكم فيه من خلال الهاتف الذكى، والذى يعمل على تبريد الجسم بالكامل.

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ويحتوى مكيف Reon Pocket 2 على عدد كبير من الميزات منها أنه يعمل على تحسين مقاومة العرق، حيث يعتبر أكثر ملاءمة لحالات التمرينات الخفيفة، كما أنه مقاوم للمياه والغبار، ويعطى نتائج كبيرة فى التبريد ، بامتصاص الحرارة بقدرات كبيرة للغاية.ويتكون مكيف Reon Pocket 2 من جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث يوفر المزيد من قوة التبريد وينقل درجات الحرارة الباردة بسهولة أكبر إلى الجلد، بالإضافة إلى أنهملائم للغاية مع الملابس العادية، وكذلك الملابس الرياضية.ويبلغ سعر مكيف Reon Pocket 2 حوالى 138 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 2160 جنيه مصرى.