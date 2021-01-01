مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مؤخرا لمعدلات غير مسبوقة، يشعر الكثير من الأشخاص معها بالتعب الشديد والإرهاق الذى قد يصل أحيانا لحد الإغماء بسبب سخونة الجو، خاصة فى الأماكن التى لا يتواجد فيها أى مكيفات وتكون فيها أشعة الشمس مباشرة مثل الشوارع.
وللخروج من هذه المعضلة التى تكون عائقا بالنسبة لبعض الأشخاص فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، وفرت شركة سونى اليابانية حل بسيط وبسعر مناسب، جهاز Reon Pocket 2 الذى يعد أصغر مكيف قابل للإرتداء ف العالم.
وبحسب موقع SlashGear فإن مكيف Reon Pocket 2 بيتميز حجمه الصغير جدا وبإمكانية إرتداؤه تحت الملابس فى أعلى الظهر مع إمكانية التحكم فيه من خلال الهاتف الذكى، والذى يعمل على تبريد الجسم بالكامل.
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التعليقات على معاك في أي مكان.. أول تكييف متحرك قابل للارتداء بسعر رخيص من سوني.. فيديو
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