تعرف على موعد مباراتي الأهلي والترجي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

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صورة الخبر: الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة التي أقيمت عصر اليوم السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.



فيما تأهل فريق الترجي التونسي إلى دور نصف النهائي لمواجهة الأهلي بعد الفوز على شباب بلوزداد بركلات الجزاء بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتحدد موعدا مبدئيا لإقامة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي أمام الترجي وهو أحد يومي 18 و19 يونيو، أما الإياب فسيكون أحد يومي 25 و26 يونيو المقبل.

المصدر: elbalad

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