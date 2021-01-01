نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة التي أقيمت عصر اليوم السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.
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التعليقات على تعرف على موعد مباراتي الأهلي والترجي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا
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