جامعة القاهرة تكشف نظام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021.. ساعة واحدة فقط

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تتابع جامعة القاهرة فعاليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، بنظام التعليم الهجين وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث يتم متابعة الدراسة إلكترونيا بنسبة 60% وحضوريا داخل الجامعة بنسبة 40%.







وكشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن تفاصيل الامتحان التعويضي لجميع الفرق الدراسية.

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وقال الدكتور شريف شاهين، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الامتحان التعويضي لطلاب الليسانس بدأ اليوم حضوريا بالكلية وليس أونلاين على المنصة الإلكترونية، مؤكدا أنه تُراعى جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال فترة الامتحان.كما كشف عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن موعد الامتحان التعويضي لطلاب الدراسات العليا.وقال الدكتور شريف شاهين، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الامتحان التعويضي لطلاب الدراسات العليا يبدأ من يوم الأحد الموافق 23 مايو من الساعة 12 : 1.30 ظهرا، مؤكدا اتباع جميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتعقيم والحفاظ على التباعد.وأوضح عميد كلية الآداب، عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021.وقال الدكتور شريف شاهين، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم الاثنين 7 يونيو القادم وستنتهى يوم الأربعاء 3 يونيو.وأضاف أن مدة الامتحان لا تزيد على ساعة واحدة، بالإضافة إلى وجود فاصل ساعة بين كل فترة والثانية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أن الكلية ستقوم بالتعقيم المستمر في الأماكن التى يتواجد فيها الطلاب، كما تستخدم الكواشف الحرارية والتشديد على الالتزام بالكمامات.‏‎ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بجميع الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.‏‎جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.‏‎وأكد المجلس تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.‏‎كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن حصول كلية الدراسات الأفريقية العليا، على تجديد شهادة الآيزو 9001-2015 في مجال الجودة الإدارية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بحصول كلياتها ومعاهدها على شهادة الجودة الدولية ضمن استراتيجية التحول نحو جامعات الجيل الثالث والمنافسة عالميًا.وقال الدكتور محمد الخشت، إن كلية الدراسات الأفريقية العليا تقوم بدور استراتيجي ضمن رؤية وتوجه الدولة نحو أبناء القارة الأفريقية لمد جسور التواصل والتعاون بين مصر والدول الأفريقية من بوابة التعليم الجامعي، مضيفًا أن الكلية تؤدي دورا هاما من خلال إعداد الدراسات لرصد أهداف واحتياجات الدولة المصرية الاستراتيجية لدى الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.من جانبه، أكد الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، أن هذه الشهادة تعد من أشهر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، والتي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة، مشيرًا إلى أن لجنة المراجعين الخارجيين أوصت بتجديد شهادة الآيزو للكلية للمرة الرابعة على التوالي بعد تنفيذ المراجعة الخارجية السنوية على نظم إدارة الجودة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية.