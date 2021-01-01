رسميا الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش

سيف جعفر
أرسل الأهلي مذكرة اليوم السبت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيها الأخير بـ"تنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للبطولات المختلفة" وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي، وذلك بعد مشاركة سيف جعفر مع الزمالك يوم الخميس ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.
سيف فاروق جعفرالنادي : الزمالك
الزمالك
الأهلي
وشدد الأهلي على "تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك (أحمد عيد - سيف جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد) ثمانية مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه جراء تجاوزات أخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الجمهورية مواليد ٩٩ والتي أقيمت في 11 إبريل الماضي".
وأضاف "على أن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد ٩٩ والتي حدد اتحاد الكرة لها يوم 26 مايو الجاري، وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف جعفر في مباراة ناديه ضد طلائع الجيش في الدوري يوم الخميس مخالفة للوائح والقوانين".
واستمر بيان الأهلي "ويستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة في لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه: اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية، بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات، إلا بعد إيقافه. فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فإنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها".
وواصل "وفي ضوء قرار اتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل دوري ٩٩، هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته. ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها".
وفي ختام مذكرته أوضح الأهلي "مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات. النادي يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، ولن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية".
وصرح طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين في الزمالك ولاعب ومدرب الفريق السابق، يوم الخميس أنه تلقى خطابا من اتحاد الكرة يفيد بالسماح للاعبين الخمسة، المذكورين سلفا، بالمشاركة في المباريات بداية من يوم 20 مايو.
بينما صرح سيف جعفر يوم الخميس بأن إيقافه انتهى قبل آخر مباراتين للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش.
ونشبت أزمة إثر لقاء الأهلي والزمالك في ختام دوري الجمهورية في 11 إبريل الماضي، وبعدما احتفل كلاهما بالتتويج باللقب قرر اتحاد الكرة إقامة لقاء فاصل.
وبعد المباراة، أوقف الاتحاد لاعبي الزمالك بعدما اتهمهم الأهلي بـ"سوء السلوك" وقدم شكوى مرفقة بفيديو.
التعليقات على رسميا الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
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