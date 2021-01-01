تبدأ من 150 ألف ريال.. تعرف على مواصفات تويوتا برادو بالسعودية



تويوتا برادو تويوتا برادو

أعلن الوكيل الحصري لشركة تويوتا فى المملكة العربية السعودية، عن انطلاق السيارة تويوتا طراز لاند كروزر برادو موديل 2021، من فئة السيارات الـSUV الشهيرة 7 راكب، وتوفرها بـ7 فئات سعرية مختلفة.



وتستمد السيارة تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2021، قوتها من 3 محركات مختلفة، أولها محرك 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر، بقوة قصوى 164 حصانا / 5200 د.د ، وعزم أقصى 246 ن. م / 3900 د. د، وناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيكية مع خاصية التحكم اليدوي، ودفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل، أما عن سعة خزان الوقود فتصل إلى 87 لترا.



أما المحرك الثاني، فيأتى بـ 4 أسطوانات سعة 2.8 لتر توربو، والقوة القصوى 201 حصان / 3000- 3400 د. د، والعزم الأقصى 500 ن. م / 1600 - 2800 د. د، وناقل الحركة 6 سرعات أوتوماتيكية مع خاصية التحكم اليدوي، ودفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل، أما عن سعة خزان الوقود فتصل إلى 87 لترا.

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ويأتي المحرك الثالث والأخير بـ 6 أسطوانات سعة 4.0 لتر القوة القصوى 271 حصانا / 5600 د. د، العزم الأقصى 381 ن. م / 4400 د. د، و ناقل الحركة 6 سرعات اتوماتيكية مع خاصية التحكم اليدوي، ودفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل، أما عن سعة خزان الوقود فتصل إلى 87 لترا.ويأتي الشكل الخارجى للسيارة تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2021، بأنوار أمامية هالوجينية بتحكم يدوي في مستوى ارتفاع الإضاءة، وشبك أمامي أسود، ومرايا جانبية سوداء مع إشارات انعطاف، وطي كهربائي للمرايات الخارجية، ومقابض أبواب سوداء، وعتبة جانبية، وجناح خلفي، بالإضافة إلى عجلات حديد قياس 17 بوصة.أما المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2021، فتأتي بفرش مقاعد قماش، وتحكم يدوي بارتفاع مقعد السائق، و كرسي السائق بتحكم كهربائي لدعامة أسفل الظهر، ومقود ومقبض ناقل الحركة من اليوريثين، وتحكم أوتوماتيكي لجميع النوافذ بلمسة واحدة، ومكيف هواء يدوي أمامي، ومكيف هواء يدوي خلفي، وواقيات شمس بمرآة وإضاءة.وتأتي أسعار السيارة تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2021، داخل المملكة العربية السعودية، كالتالي:- أوتوماتيك / TX بسعر 150,535 ر. س.- أوتوماتيك / TXL1 بسعر 165,140 ر. س.- أوتوماتيك / TX DIESEL بسعر 171,925 ر. س.- أوتوماتيك / TXL DIESEL بسعر 185,380 ر. س.- أوتوماتيك / TXL1 بسعر 190,210 ر. س.- أوتوماتيك / TXL2 بسعر 197,340 ر. س.- أوتوماتيك / VX1 بسعر 204,585 ر. س.