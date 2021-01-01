بالفيديو.. فلسطينية: دعمكم لغزة على السوشيال ميديا ساهم في وقف الحرب



الفلسطينية براء عماد الفلسطينية براء عماد

قالت الفلسطينية براء عماد، إحدى مشاهير رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن دعم الشعوب العربية بالفيديوهات التحفيزية والمنشورات للفلسطينيين على جميع المنصات؛ أثر بشكل كبير على نجاح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.







وأضافت "عماد"، في مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها ممتنة لجميع من ساهموا في نصر القضية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى لو بتعليق واحد.

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وأشارت إلى أن البعض يقلل من قيمة التعليقات عبر السوشيال ميديا، منوهة بأن من يتحدث عن عدم جدوى تأثير السوشيال ميديا فإنه يريد بذلك تقليل العزيمة.وأوضحت أن السوشيال ميديا ساهمت في معرفة العالم كله بالقضية الفلسطينية، مناشدة الجميع عدم الالتفات لدعوات وقف التعليقات المناصرة لفلسطين لأنها غير مؤثرة.وأكدت أن تفعيل الهاشتاجات على مدار الأيام السابقة أسهمت بشكل كبير في التفات العالم لغزة، وإثارة حرب إلكترونية في العالم، واستقطاب كافة الآراء الداعمة للقطاع.وتابعت “تحيا مصر العظيمة، واللي سماها أم الدنيا صدق.. دولة كبيرة وستظل كذلك ولا أتعجب من دعمها للفلسطينيين، وعلاقة فلسطين بمصر أخوية عميقة ومتجذرة”.