بتوجيهات السيسي.. مصر تقدم أضخم قافلة مساعدات لغزة| شاهد



قافلة مساعدات لغزة قافلة مساعدات لغزة

استعرض برنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن"، خبرا باسم بتوجيهات السيسي.. مصر تقدم أضخم قافلة مساعدات لغزة.



أعلنت الرئاسة المصرية تقديم قافلة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة، بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، قدمت مصر أضخم قافلة مساعدات للقطاع.

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وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، في بيان صحفي أن القافلة عبارة عن 130 شاحنة عملاقة محملة بـ2500 طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان أطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر.وقادت مصر جهودا مكثفة عبر عواصم العالم، حتى نجحت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين "حماس" وإسرائيل فجر الجمعة بعد 11 يوما من التصعيد، بما جنب غزة والمنطقة الانزلاق أكثر إلى مربع العنف.ووجه الرئيس السيسي، بإيفاد وفدين أمنيين مصريين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة والعمل على تثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.