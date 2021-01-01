مفاجآت ..تعرف على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي وحيلة موسيماني لعبور موقعة صن داونز



موسيماني موسيماني

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على صن داونز الجنوب إفريقي اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا علي استاد لوكاس موريبي، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة أمام صن دوانزبتشكيل كالتالي :



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني.خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.ويعول موسيماني علي إمكانيات وقدرات اليو ديانج لمنع هجمات صن داونز وخطورتهم علي مرمي الأهلي كما حدث في مباراة الذهاب .وسيحاول الأهلي تضيق المساحات في وجه لاعبي صن داونز ومحاولة تدوير الكرة والاعتماد علي الكرات الطويله .وسيستغل موسيماني قدات ومهارات طاهر محمد طاهر لمحاولة تسجيل هدف التفوق وقتل المباراة .وسيكون الحمل الاكبر علي محمد شريف الذي يتميز بالقوة والسرعه واستغلال انصاف الفرص لتهديد مرمي صن داونز .تُقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عبر قناة beIN Sports HD 4 على أن يقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.