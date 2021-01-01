حذر خبراء الأرصاد من هبوب عاصفة شمسية على كوكب الأرض بسرعة صادمة، تزيد على 2.1 مليون كيلومتر في الساعة نتيجة ظهور فجوة في الغلاف الجوي للشمس، فيما وصفه رواد مواقع التواصل بـ "فحيح جهنم".
وقال الدكتور محمد على فهيم مدير مركز التنبؤ بالمناخ بوزارة الزراعة : إن العاصفة الشمسية التى تقترب من كوكب الأرض بعيدة عن مصر ولن تتأثرلها بلادنا خلال الفترة القادمة .
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التعليقات على بعد التحذير منها..هل تتأثر مصر بالعاصفة الشمسية ؟
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