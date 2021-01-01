كشفت التحقيقات، الجمعة، تفاصيل محاولة اقتحام منبر إمام الحرم الشيخ «بندر بليلة» أثناء خطبة صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، والدوافع وراء محاولة ارتكاب هذه الجريمة.
وبحسب موقع «عاجل» السعودي فإنَّ الجاني الذي حاول الهجوم واقتحام منبر إمام الحرم الشيخ «بندر بليلة» أثناء خطبة صلاة الجمعة، هو مواطن في العقد الرابع من العمر، وذكر في التحقيقات الأولية بمركز شرطة مخفر الحرم التابع لشرطة العاصمة المقدسة بأنه «المهدي المنتظر».
وأضاف الموقع أن الجاني تم إيقافه على ذمة التحقيقات بالقضية، وإحالة ملفها لفرع النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص، والرفع ببصماته ومعلوماته لإجراء مسح أمني عنه، والتأكد من قواه العقلية، وعرضه على لجنة طبية متخصصة في مثل حالاته.
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التعليقات على «أنا المهدي المنتظر».. التحقيقات تكشف القصة الكاملة لمحاولة اقتحام «منبر الحرم المكي» (فيديو)
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