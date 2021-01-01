التعليم: منصة إلكترونية موحدة للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي (التفاصيل الكاملة)



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اطلاق منصة إلكترونية واحدة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية الرسمية والرسمية للغات لكافة الطلاب بمختلف المحافظات والمديريات التعليمية.



وأعلنت الوزارة بدء التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال في الفترة من 1يونيو 2021، حتى 30 يونيو 2021، ويتم التنسيق لكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.



وأعلنت الوزارة قواعد القبول للصف الأول الابتدائى وفق القرار الوزاري رقم 145 لسنة 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، ويكون سن القبول 6 سنوات مع التنبيه بالالتزام بعدم استخدام أي تطبيقات خارجية مخالفة لما تقوم الوزارة بنشره على البوابة الرسمية لمركز معلومات الوزارة.

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و بالنسبة للمدراس الرسمى للغات يتم التسجيل الإلكترونى في الفترة من 1 يونيو حتى 30ويمكن لأولياء الأمور تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم وتحديد المحافظة كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط.كما يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة فقط حيث أنه لن يتمكن من إجراء أي تعديلات بعد ذلك، ويجب على ولى الأمر مقدم الطلب الإلكترونى تسجيل بياناته وعنوان سكنه، كما يجب تحديد محافظة التي يرغب في التقدم عليها وسيتم الإعلان لأولياء الأمور نتيجة القبول بالمدارس من خلال نفس موقع التقديم.وبالنسبة للمدارس الرسمية«وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكرتونى لأكثر من مدرسة، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2021، ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعسره في التسجيل الإلكترونى بشرط أن يكون لدى ولى الأمر صورة من شهادة ميلاد الطفل مميكنة للإطلاع عليها وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة منها ليتولى مسئولة وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا بالمدرسة ومتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك.وحددت الوزارة خطوات القبول وفحص الملفات للمتقدمين، مشيرة إلى أنه سيتم فحص الملفات للطلاب المتقدمين بداية من 1 يوليو 2021، حتى، 31 من ذات الشهر، ويتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقى للطالب، ويتم إعلان نتيجة القبول النهائى عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاء البيانات، ويتاح للجنة المختصة بالمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا وعلى مسؤول المعلومات بالمدرسة تسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئى من خلال التطبيق الإلكترونى المعد للمدارس طبقا لما ورد من اللجنة المختصة.وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيا بالمدارس وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكترونى للذين تم قبولهم واستلام ملفاتهم مع طباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها للإدارة التعليمية.ـ إجراءات التقدم للصف الأول الابتدائى:وأعلنت الوزارة الإجراءات الخاصة بالتقديم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى، موضحة أنه يتم التقدم إلكترونيا من 1 يونيو حتى 30 يونيو، ويمكن ولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكترونى لأكثر من مدرسة، ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعسره في التسجيل أن تقوم المدرسة نفسها بالتقديم لولى الأمر بشرط إحضار صورة ميلاد الطفل المميكنة حديثة وصورة طاقة ولى الأمر، ومتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المقتدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة.وتابعت الوزارة: يتم إعلان ولى الأمر بنتيجة القبول المبدئى من خلال موقع التقديم الإلكترونى وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم ملف الطالب الورقى ويتم إعلان نتيجة القبول النهائى عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه البيانات المطلوبة.وقالت الوزارة: أنه ينم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيا بالمدارس وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكترونى للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم وطباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسلميها للجهة المختصة في الإدارة التعليمية، علما أنه على المدارس أن تلتزم بتسجيل طلبات التقديم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكترونى خلال الفترة المحددة على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة.وبالنسبة للمتقدمين للمدارس الرسمى للغات وخاصة وعربى، تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات وذلك خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بالمدارس، قائلة: سوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم ادخال جميع البيانات الخاصة بالتلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائى، مشيرة إلى أنه بالنسبة للطلاب الوافدين، يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.التربية والتعليم، التقديم للصف الأول الابتدائى، التقديم لرياض الاطفال، شروط التقديم لرياض الاطفال، اخبار مصر، اخبار مصرية