التعليم تحذر طلاب الإعدادية: حجب نتيجة الترم الثاني في هذه الحالة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الشهادة الإعدادية 2021 الذين تخلفوا عن أداء الامتحانات التكميلية للفصل الدراسي الأول أو لم يجتازوها؛ سيسمح لهم بخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لكن بشرط.



وقالت وزارة التربية والتعليم،: بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ سنعقد لهؤلاء الطلاب امتحانا تكميليا في محتوى الفصل الدراسي الأول، بنفس مواصفات الامتحان الذي تم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني لطلاب الإعدادية 2021.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أن اجتياز الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية؛ يعد شرطا أساسيا لـ إعلان نتيجة الطالب بالفصل الدراسي الثاني، وإلا سيتم حجبها.

قد يعجبك أيضا...

التعليم ترسل تنبيهات عاجلة للمديريات بشأن امتحانات الإعداديةسبق أن أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجلا، إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، استعدادا لعقد امتحانات الإعدادية 2021 الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، والمقرر انطلاقها قريبا بجميع المحافظات.وتمثلت تعليمات وتنبيهات وزير التربية والتعليم الخاصة بـ امتحانات الإعدادية 2021 والتي تم إرسالها في خطاب، بتوقيع طارق شوقي، للمديريات التعليمية، فيما يلي :تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية الى 14 طالبا بدلا من 20 طالبا في اللجنة الواحدة.الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء امتحانات الإعدادية دخل اللجان.تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية.التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء الكمامات لشخصية.تشغيل بوابات التعقيم إن وجدت.استخدام أجهزة الكشف الحراري في كل لجنة للكشف على الطلاب والمعلمين.في حال ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به؛ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني، بالدرجة الفعلية.الإعلان عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة من خلال الملصقاتاما فينا يخص لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة؛ فشدد وزير التربية والتعليم على التعليمات الآتية:- النظافة اليومية لمقر اللجنة.- تطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا.- توفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل.- توفير احتياجات اللجنة من المنظفات والمطهرات.- تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة (بوابتين أساسية وفرعية).- تعليق لوحات ارشادية للتوعية ضد فيروس كورونا وطريقة التعامل بين الأعضاء.- تعقيم وتنظيف دورات المياه يوميا.- تقسيم الأعضاء إلى لجان داخل الحجرة.- منع تحرك الأعضاء داخل طرقات وأقسام اللجنة إلا لضرورة العمل، وفي تحرك فردي قدر الإمكان.- الخروج للصلاة بالتناوب بين أعضاء القسم الواحد والصلاة في الطرقات المفتوحة فرديا بقدر الإمكان حيث يمنع الصلاة في مجموعات.- مراعاة استخدام الاكواب الكرتون لمرة واحدة على ان تعدم بعد الاستخدام.- يكون انصراف الأعضاء من مقر اللجنة بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات.- توفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني، ولن تتضمن أي أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول، مُشيرةً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.