شاهد.. لحظة تحطم طائرة قائد الجيش في نيجيريا



تحطم طائرة قائد الجيش في نيجيريا تحطم طائرة قائد الجيش في نيجيريا

نشرت وسائل الإعلام النيجيرية، مقطع فيديو صادمًا عن لحظة تحطم طائرة ومصرع قائد الجيش في نيجيريا من دون أن تتضح في الحال ملابسات الحادث.







وأعلن الجيش النيجيري، أن قائده الجنرال "إبراهيم أتاهيرو" لقي مصرعه أمس، الجمعة، في حادث تحطم طائرة عسكرية شمالي البلاد.

قد يعجبك أيضا...

وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، “إدوارد جابكويت”، إن الجنرال أتاهيرو (54 عاما) لقي مصرعه حين تحطمت طائرته العسكرية قرب مطار "كادونا" في شمال البلاد.وكان الرئيس محمد بخاري عيّن “أتاهيرو”، رئيسا لأركان الجيش في يناير الماضي في تغيير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف لجماعات مسلحة منذ أكثر من عقد من الزمن.ويتزامن مصرع أتاهيرو مع تقارير عن إصابة زعيم جماعة “بوكو حرام” النيجيرية الإرهابية أبو بكر الشكوي، بجروح خطرة؛ إثر اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالٍ لتنظيم "داعش".ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرد جهادي في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص ودفع نحو مليونين آخرين للنزوح.https://twitter.com/i/status/1395815679346020354