5علامات تدل على الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية



أعراض سرطان الغدد الليمفاوية أعراض سرطان الغدد الليمفاوية

يبدأ سرطان الغدد الليمفاوية اللمفومة لم يتأكد الأطباء عندما تطور خلية دم بيضاء مكافحة للأمراض وتسببها طفرة وراثية؛ حيث تعمل الطفرة على إجبار الخلايا على التكاثر سريعًا؛ مما يؤدي إلى استمرار تكاثر العديد من الخلايا الغدد الليمفاوية المصابة بالمرض.





ويعد سرطان الغدد الليمفاوية جزءًا من شبكة مكافحة الجراثيم في الجسم، ويشمل الجهاز اللمفاوي العقد اللمفاوية (الغدد اللمفاوية) والطحال والغدة الزعترية ونخاع العظم.





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ويؤثر سرطان الغدد الليمفاوية على تلك الطحال والغدة الزعترية ونخاع العظم، وكذلك الأجهزة الأخرى في جميع أنحاء الجسم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.ويوجد العديد من أنواع سرطان الغدد الليمفاوية اللمفومة، وتتضمن الأنواع الفرعية الرئيسية:1- لمفومة هودجكين (المعروف سابقًا باسم مرض هودجكين)2- اللمفومة اللاهودجكينيةويعتمد اختيار أنسب علاج لسرطان الغدد الليمفاوية على نوع اللمفومة وشدتها، وقد يشمل علاج سرطان الغدد الليمفاوية العلاج الكيميائي أو أدوية العلاج المناعي أو العلاج الإشعاعي أو زرع نخاع العظام أو مزيج منها.ويصاحب الإصابة بـ سرطان الغدد الليمفاوية مجموعة من الأعراض الشائعة والتي ابلغ عنها المصابين ولاحظها الأطباء، ومن الممكن أن تتضمن مؤشرات سرطان الغدد اللمفية أعراضه ما يلي:تورمًا غير مؤلم في العقَد اللمفية في العنق أو الإبطين أو المنطقة الأربيةإرهاقًا مستمرًّاالحمىالتعرق الليليضيق النفسفقدان الوزن غير المفسرحكة في الجلد