مدتها 5 أيام| "تجارة حلوان" تبدأ امتحانات التخلفات الأسبوع المقبل

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بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان جداول إمتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2020/2021 الذى يقام هذا العام وسط اجراءات احترازية غير مسبوقة خوفآ من الموجة الثالثة من الاصابات بفيروس كورونا.







تراعي جميع كليات جامعة حلوان اثناء اعدادها لجدوال الامتحانات عدم حدوث اى تكدس او زحام اثناء الامتحانات، وذلك بعد ان انتهت معظم كليات الجامعة من أداء امتحانات الميد ترم والذى اقيم وسط اجراءات احترازية مشددة.

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وصرحت الدكتورة أمانى فاخر وكيل الكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان، فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن الكلية تستعد لاجراء امتحانات نهاية العام الدراسي وبالنسبة لامتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمادة او مادتين من سنة سابقة فمن المقرر ان تبدأ يوم السبت الموافق 29 مايو 2021 و سوف تستمر خمسة ايام.وشددت ادارة جامعة حلوان على انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .تجارة حلوان تتابع تشعيب الطلابجدير بالذكر انه تتابع كلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان عمليات تشعيب الطلاب الإلكترونى لتقليل التجمعات ولمنع التكدس ام شبابيك موظفين شئون الطلاب وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورنا والحد من إنتشارها .وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان عن بدء التشعيب الإلكترونى لطلاب الكلية بالفرقة الثانية - عربى - لغات - انتظام - انتساب.تعليم أسيوط تناقش الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامةوأشار مسئولو شئون الطلاب إلى أنه تم فتح باب التسجيل التشعيب الإلكترونى لطلاب الكلية من خلال الرابط التالي :http://app2.helwan.edu.eg/Commerceكما نوه مسئولو شئون الطلاب الى انه فى حال حدوث اى مشكلة خلال التشعيب الالكتىونى على الطلاب سرعة تقديم شكوى عبر الموقع الاتى :http://app2.helwan.edu.eg/Commerceوأنه يجب على الطلاب خلال تقديم الشكوى ذكر البيانات الخاصة بهم من الاسم و رقم الجلوس والرقم القومى وإرفاق صورة الرقم القومى للطالب مع مجمل الشكوى الخاصة به لحلها فى نغش اليوم.