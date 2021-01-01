التعليم تعلن موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل الدارسين بمختلف مدارس الجمهورية خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 .



حيث قالت وزارة التربية والتعليم : سوف يتم عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل 2021 ، عقب امتحانات الثانوية العامة 2021.



وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل 2021 ، من المقرر أن يتم عقدها على مستوى المدرسة وتحت اشراف المديرية التعليمية .

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفئات الطلابية الملزمة بدخول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل 2021 ، مؤكدةً أنه في حالة عدم اجتياز طلاب صفوف النقل للامتحانات التكميلية للمواد التي تضاف للمجموع ، أو المواد التي لا تضاف للمجموع ، أو المستوى الرفيع ، سيكون هؤلاء الطلاب ملزمين بخوض امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل 2021 .جدول امتحانات الثانوية العامة 2021وعلى جانب آخر .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 قريبا في بيان رسمي سيتم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك، والحساب الرسمي الوحيد للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على فيس بوك وموقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المقرر إعلانه ستبدأ 4 يوليو 2021.وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن عملية وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 تتم داخل وزارة التربية والتعليم بحرص شديد ومراعاة تامة لمصلحة الطلاب الدارسين بشعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.و أوضح المصدر أنه سيتم عرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 على اتحاد طلاب مدارس مصر ومجلس الآباء والأمناء لمناقشته واستطلاع الآراء بشأنه قبل اعتماده رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليموقال وزير التربية والتعليم، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 وجيع تفاصيل نظام عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تعلن في بيان رسمي واضح عبر القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم وهي:الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوكالحساب الرسمي الوحيد لوزير التربية والتعليم على فيس بوكالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنتوأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 مازالت مستمرة وإجراءاتها تسير بدقة بالغة.