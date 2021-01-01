وزير النقل يعترف للسيسي بخطأ ارتكبه

قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إنه اعترف للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بخطأ ارتكبه خلال سماعه لكلام بعض الأشخاص.
وأوضح الوزير أنه "جار العمل على تطوير جميع أبراج إشارات السكة الحديد، للحد من حوادث القطارات والقضاء على تأخير رحلات القطارات"، قائلا: "قلت للرئيس عبدالفتاح السيسي نصا، أنا سمعت كلام ناس لما قالت بدل ما يموتوا الناس بالحوادث بيموتوهم ببطيء وتأخير القطارات.. وقلتله إني كنت غلطان".
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن القطار الكهربائي السريع "العين السخنة - العلمين"، ستديره شركة عالمية، موضحا أن القطار الكهربائي السريع سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه، منوها إلى أن وزارة النقل تسير على الخطوط الصحيحة لإدخال وسائل نقل حديثة في مصر.
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