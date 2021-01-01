أطلقت شبكة مطاعم تيريموك الروسية أول روبوت محاسب من نوعه في العالم يعمل بنظام الذكاء الصناعي، تكمن مهمة ماروسيا الأساسية في جذب الزبائن وترفيههم وتقديم المشورة لاختيار الوجبات.
https://arabic.rt.com/features/969738-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9/
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "ماروسيا" أول روبوت روسي يستلم المحاسبة .. شاهد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق