"ماروسيا" أول روبوت روسي يستلم المحاسبة .. شاهد

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روبوت روسي يستلم المحاسبة

أطلقت شبكة مطاعم تيريموك الروسية أول روبوت محاسب من نوعه في العالم يعمل بنظام الذكاء الصناعي، تكمن مهمة ماروسيا الأساسية في جذب الزبائن وترفيههم وتقديم المشورة لاختيار الوجبات.

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المصدر: arabic.rt

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