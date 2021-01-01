"ماروسيا" أول روبوت روسي يستلم المحاسبة .. شاهد

أطلقت شبكة مطاعم تيريموك الروسية أول روبوت محاسب من نوعه في العالم يعمل بنظام الذكاء الصناعي، تكمن مهمة ماروسيا الأساسية في جذب الزبائن وترفيههم وتقديم المشورة لاختيار الوجبات. https://arabic.rt.com/features/969738-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9/

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