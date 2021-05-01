استئناف تشغيل السوق الحضارية بمدينة الشروق

استأنف صباح اليوم الجمعة،تشغيل السوق الحضارية "منافذ الخير" بمدينةالشروق بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بدءا .
و أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم التأكيد على العارضين بالالتزام بتوفير بضائعهم وإعادة العرض بالتزامن مع موعد التشغيل المعلن، وإظهار أسعار السلع الغذائية بصورة واضحة طبقاً للأسعار الرسمية تفادياً لتطبيق القواعد على العارض في هذا الشأن، والتي تصل عقوبتها إلى سحب الباكية، وذلك تحقيقاً لأهداف إقامة السوق ومنها تخفيف العبء عن قاطني المدينة، وإتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
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