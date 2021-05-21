أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 21-5-2021

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 21-5-2021

صورة الخبر: أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت



ينشر موقع "صدى البلد "أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 21-5-2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة سجل سعر أسمنت المسلح 853 جنيها للطن، والنصر 855 جنيها للطن

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة سجل سعر أسمنت السويس 825 جنيها للطن، والعسكرى بنى سويف 753جنيها للطن.

سجل سعر اسمنت السويدي 838 جنيها للطن، وسجل في حلوان 825 جنيها للطن.

وسجل سعر اسمنت المعلم 820جنيها للطن، اسمنت الصخرة 825 جنيها للطن ، اسمنت المصرى 835 جنيها للطن

كما سّجل أسمنت سيناء 750 جنيهات للطن، اسمنت المسلة 810 جنيها للطن ، أسمنت السهم 830 جنيها للطن.
وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 21-5-2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92867

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager