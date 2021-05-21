

أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت





ينشر موقع "صدى البلد "أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 21-5-2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري



سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة سجل سعر أسمنت المسلح 853 جنيها للطن، والنصر 855 جنيها للطن

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سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة سجل سعر أسمنت السويس 825 جنيها للطن، والعسكرى بنى سويف 753جنيها للطن.سجل سعر اسمنت السويدي 838 جنيها للطن، وسجل في حلوان 825 جنيها للطن.وسجل سعر اسمنت المعلم 820جنيها للطن، اسمنت الصخرة 825 جنيها للطن ، اسمنت المصرى 835 جنيها للطنكما سّجل أسمنت سيناء 750 جنيهات للطن، اسمنت المسلة 810 جنيها للطن ، أسمنت السهم 830 جنيها للطن.وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.